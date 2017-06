May: inrijden op moslims „weerzinwekkend”

De Britse premier Theresa May heeft maandag onthutst gereageerd op de „weerzinwekkende” aanslag op moskeebezoekers. Een man reed in de nacht van zondag op maandag met een busje in op moslims in de Britse hoofdstad Londen.

„Het was weer een aanslag die was gericht op gewone en onschuldige mensen”, zei May buiten haar ambtswoning. „Dit keer ging het om Britse moslims die een moskee verlieten na te hebben gebeden.”

Omstanders trokken de 48-jarige bestuurder na het incident uit zijn busje. Hij kreeg rake klappen, tot een islamitische geestelijke ingreep. De imam haalde de woedende menigte volgens getuigen over de man alleen vast te houden en over te dragen aan de politie.

De slachtoffers hadden gebedsdiensten bijgewoond in het noordelijk stadsdeel Finsbury Park. De vermoedelijke dader riep volgens getuigen onder meer dat hij „moslims wilde doden” en dat hij zijn „aandeel had geleverd”.

Door de aanslag raakten tien mensen gewond. Twee slachtoffers zijn er slecht aan toe. Op de plek van de aanslag overleed ook een oudere man, die vermoedelijk een hartinfarct kreeg. Het is nog onduidelijk of dat iets te maken had met het inrijden op de moslims.

De verdachte was volgens de Britse staatssecretaris Ben Wallace (Veiligheid) niet in beeld bij de veiligheidsdiensten. „De man was bij de autoriteiten niet bekend vanwege extremisme of rechts-extremisme”, zei de bewindsman tegen Sky News.