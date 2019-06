May in gesprek met Poetin op top G20

De Britse premier May spreekt de Russische president Poetin op de top van de G20 in Japan om de betrekkingen tussen beide landen te verbeteren. Dit heeft het Kremlin laten weten. De relatie tussen Londen en Moskou is zelden zo slecht geweest.

Dat komt vooral door de moordaanslag op een voormalige Russische dubbelspion in het Engelse Salisbury, Sergej Skripal. Daarbij werd met een zenuwgas uit de tijd van de Sovjet-Unie gebruikt. Skripal en zijn dochter overleefden uiteindelijk de aanslag. Londen beschuldigt het Kremlin achter de aanslag te zitten. Rusland weerspreekt dat.

De aanslag met het gas kostte een bewoner van de streek het leven. Het leverde Salisbury en de Britse autoriteiten een forse schadepost op, onder meer door de langdurige behandeling van de slachtoffers en het schoonmaken van de omgeving.