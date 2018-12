May houdt steun parlementariërs eigen partij

De Britse premier Theresa May heeft een motie van wantrouwen van een groep parlementariërs uit haar eigen Conservatieve partij overleefd. De meerderheid van de 317 parlementsleden liet de door de brexit fel omstreden May niet vallen. Van de Conservatieven stemden 200 voor de premier en 117 stemden tegen haar.

De uitslag betekent geen einde aan de ‘brexitchaos’, maar May houdt voorlopig de regie over het regeringsbeleid. Volgens de regels van de Conservatieve partij kunnen de parlementariërs nu een jaar niet meer met een motie van wantrouwen komen. May zelf beloofde voorafgaand aan de stemming dat ze zich voor de volgende parlementsverkiezingen terugtrekt als partijleider.

Die stembusgang staat in mei 2022 op de agenda. Binnen de Conservatieve partij heerst angst dat de links-radicale leider van Labour, Jeremy Corbyn, tot regeringsleider wordt gekozen.

De Britse premier Theresa May heeft de parlementariërs van haar Conservatieve partij in een toespraak gezegd dat ze na haar huidige ambtsperiode geen leider van de partij meer wil zijn. Ze leidt naar eigen zeggen „de partij niet meer de volgende verkiezingen in”. Er mogen volgens haar echter geen vervroegde verkiezingen komen. De volgende parlementsverkiezingen staan in mei 2022 op de agenda.

EU-leiders doen kleine handreiking aan May