May: geen nieuw brexit-referendum

De Britse premier Theresa May zal maandag in het Lagerhuis verklaren dat een nieuw referendum over de brexit wat haar betreft niet aan de orde is. Zo’n tweede volksraadpleging zou „het Britse volk verraden” en „onherstelbare schade” aan de politiek aanrichten.

Delen van de toespraak die May maandag in het Britse parlement gaat houden, zijn zondagavond al verspreid. „Een tweede referendum geeft de boodschap af aan de miljoenen mensen die vertrouwen op onze democratie, dat onze democratie tekortschiet. Een nieuwe stemming zal ons niet verder brengen dan de vorige.”

In Groot-Brittannië gaan steeds meer stemmen op om de brexit-kwestie opnieuw aan de bevolking voor te leggen. Onder anderen oud-premier Tony Blair hield er onlangs een warm pleidooi voor, tot woede van May. Zij vond dat Blair op die manier haar onderhandelingen met de EU ondermijnt. Volgens de oud-premier zal een tweede referendum ertoe leiden dat de uittreding van Groot-Brittannië uit de EU wordt teruggedraaid.