May: Geen heronderhandeling toegang viswateren

Toegang tot de Britse viswateren staat niet ter discussie in gesprekken met de Europese Unie over een mogelijke aanpassing van de brexitdeal. Dat zei premier Theresa May woensdag.

May zei dat ze de onderhandelingen over de terugtrekkingsovereenkomst met de EU wil heropenen, nu het Britse parlement dat heeft geëist. Eerder had ze gewaarschuwd dat andere landen dan ook nieuwe eisen kunnen stellen, waaronder de toegang tot Britse viswateren na de brexit.

Toen May door een parlementariër werd gevraagd of ze alle pogingen van EU-leden wilde bestrijden om gegarandeerde toegang tot de Britse viswateren terug te krijgen, zei May: „Ik ben heel duidelijk ... we hadden die overeenkomst en daar is niet weer over te onderhandelen”.