May gaat praten met EU over Ierse grens

De Britse premier May gaat met de EU onderhandelen over het verwijderen van de noodregeling rond de Ierse grens uit het brexitplan. Dat is het gevolg van een motie die dinsdagavond in het Britse parlement werd aangenomen.

Het voorstel van het Conservatieve parlementslid, Sir Graham Brady, houdt in dat de omstreden noodregeling rond de grens wordt vervangen door „alternatieve regelingen die een harde grens vermijden.” Al voor de stemming was duidelijk dat de motie-Brady ook steun had onder radicale brexiteers. De steun was trouwens minimaal; 317 leden tegenover 301.

Twee weken geleden werd het brexitvoorstel van May weggestemd met een historische meerderheid van 220 leden. De pijn zat vooral in de zogeheten backstop-regeling voor de Ierse grens. Die komt erop neer dat Noord-Ierland (als deel van het Verenigd Koninkrijk) mogelijk langer onder EU-regels blijft vallen dan de rest van Groot-Brittannië.

Of de EU trouwens zin heeft om opnieuw met Londen te onderhandelen, is de vraag. Tot nu toe is er weinig ruimte voor heronderhandelen gegeven.

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn kondigde dinsdagavond aan bereid te zijn weer met May in gesprek te gaan.

