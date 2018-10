May gaat iets zeggen over brexit-impasse

De Britse premier Theresa May houdt maandag om 16.30 uur (onze tijd) in het parlement een toespraak over de stand van zaken in de brexit-onderhandelingen. Zondag zijn ingelaste onderhandelingen vruchteloos afgebroken. Ze gingen volgens Britse media over de vraag wat er met het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) moet gebeuren als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt.

De Europese Unie, inclusief de republiek Ierland, staat op een regeling waarbij Noord-Ierland binnen de vrijhandelszone van de EU blijft. Ierland is om economische en politieke redenen fel gekant tegen een eventuele ‘echte grens’ tussen de republiek en het Britse deel van Ulster. Maar voor de Noord-Ierse pro-Britse Unionisten is elke barrière tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk een gruwel. Unionisten (van de DUP) helpen in het Britse parlement de regering van May met hun tien zetels aan een parlementaire meerderheid.