May en Trump: gezamenlijke reactie op Syrië

De Amerikaanse president Donald Trump en de Britse premier Theresa May zijn het eens geworden dat ze een gezamenlijk antwoord moeten hebben als afschrikmiddel tegen het gebruik van chemische wapens in Syrië. Dat heeft het kantoor van de Britse premier donderdag laten weten.

Trump en May spraken elkaar nadat de belangrijkste ministers van Groot-Brittannië hun steun hadden uitgesproken voor eventuele vergeldingsacties samen met de VS en Frankrijk om zo verdere inzet van chemische wapens door het regime van de Syrische president Bashar al-Assad tegen te gaan.

„Ze zijn het eens dat duidelijk moet zijn dat het gebruik van chemische wapen niet zonder consequenties is. Daarnaast is het belangrijk om toekomstig gebruik van chemische wapens door het regime van Assad te ontmoedigen”, liet het ministerie van May in een verklaring weten. „Beide landen hebben afgesproken nauw samen te werken aan een internationale reactie.”