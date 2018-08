May en Merkel op missie in Afrika

Theresa May en Angela Merkel bezoeken –afzonderlijk van elkaar– Afrika. Het continent van de economische groeicijfers heeft veel te bieden. Tegelijk hebben May en Merkel een boodschap voor met name jonge Afrikanen: kom niet naar Europa.

Een houterig dansende Britse premier in een groep Zuid-Afrikaanse schoolkinderen – het waren de eerste beelden begin deze week van het bezoek van Theresa May. Via de Britse oud-kolonie Kenia hoopt ze haar reis later deze week in Nigeria, ook ooit Brits eigendom, te beëindigen.

Feitelijk leidt de premier een handelsmissie; in haar gevolg lopen –naast George Hollingbery (minister van Handel)– vertegenwoordigers van Britse bedrijven mee. De Afrikatrip is immers een gevolg van de brexit: het vertrek uit de Europese Unie dwingt de Britten nieuwe handelsrelaties te zoeken.

Buurcontinent

Meteen na haar aankomst op het Afrikaanse continent erkende May dit volmondig. „Nu we ons voorbereiden op het verlaten van de EU is het tijd om onze wereldwijde partnerschappen te verdiepen en te versterken. In Afrika bespreek ik hoe we dit kunnen doen.”

Vrij snel daarna tekende May in Zuid-Afrika een overeenkomst met de Douane-unie van Zuidelijk Afrika, bestaande uit Zuid-Afrika, Mozambique, Botswana, Namibië, Lesotho en eSwatini (voorheen Swaziland). Een overeenkomst, want als EU-lidstaat mag het Verenigd Koninkrijk geen handelsakkoord met de unie sluiten.

May bezwoer dat haar land in 2022 meer in Afrika zal investeren dan de VS, de grootste economie ter wereld. Op dit moment ontlopen de bedragen elkaar overigens niet veel: 48,5 om 47,6 miljard euro per jaar.

Terwijl May al in Afrika was, vertrok haar collega Angela Merkel woensdag naar West-Afrika voor een bezoek aan Senegal, Ghana en Nigeria.

Ook de bondskanselier is uit op meer kansen voor het bedrijfsleven. „Afrika is ons buurcontinent”, zei ze voorafgaand aan haar vertrek. „Afrikaanse landen groeien economisch gemiddeld met vele procenten per jaar en daarmee vormen ze voor exportland Duitsland een heel goede markt. Het is belangrijk dat onze economische vertegenwoordigers hun kansen op de Afrikaanse markt grijpen.”

Migratie

Maar er is nog een ander, misschien wel groter belang voor Londen en Berlijn dat investeren noodzakelijk maakt: het stoppen van de migratie van jonge Afrikanen naar Europa. May daarover: „Mijn bezoek benadrukt dat het in het belang van de wereld is om de Afrikaanse stabiliteit, banen en groei te beschermen. Conflicten, slechte arbeidsvooruitzichten en economische instabiliteit sporen migratie en gevaarlijke reizen naar Europa aan.”

In Kaapstad zegde de Brits premier 4,4 miljard euro toe om banen te scheppen voor jonge Afrikanen.

Merkel zit op dezelfde lijn. Ze wil de democratisch gekozen regeringen in Senegal, Ghana en Nigeria steunen in hun bemiddeling in regionale conflicten. Als zij daarin slagen, helpt dat jonge Afrikanen thuis te houden, redeneert Merkel; 60 procent van de Afrikanen is jonger dan 25 jaar.

Met hun rondreizen werken May en Merkel de afspraken die de EU en de Afrikaanse Unie vorig najaar in Ivoorkust hebben gemaakt, verder uit. Toen werd afgesproken dat jongeren in Afrika meer kansen moeten krijgen en dat vrede en veiligheid op het continent gestimuleerd moeten worden.

Voor Merkel ligt daarbij de lat nog wat hoger dan voor May; in de zomer van 2017 verklaarde Duitsland, toen voorzitter van de G20 (de groep rijkste industrielanden), Afrika tot speerpunt van het beleid.

Merkel lanceerde bij die gelegenheid het G20 Compact with Africa, een overeenkomst die het investeringsklimaat in Afrika, de infrastructuur en de werkgelegenheid moet verbeteren. De Duitse regering trok meteen de portemonnee en legde 300 miljoen euro op tafel.

Economische groeicijfers

De economie van Afrika als geheel groeit al jaren. De Wereldbank verwacht dat de gemiddelde groei dit jaar oploopt tot 3,1 procent en in 2020 3,6 procent bedraagt. Dit als gevolg van stijgende olie- en metaalproductie, hogere grondstoffenprijzen en betere landbouwomstandigheden na periodes van droogte.

In Sierra Leone, Ivoorkust, de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Tanzania en Rwanda groeit de economie bovengemiddeld. Voor het bedrijfsleven is het extra aantrekkelijk dat er een middenklasse is ontstaan en dat veel Afrikanen steeds meer te besteden hebben.

Problemen zijn er ook. Zuid-Afrika, na Nigeria de tweede economie van het continent, is een zorgenkind. De groei verzwakt, staat in een woensdag verschenen analyse van ABN AMRO. Veel investeerders zijn terughoudend door de plannen van de Zuid-Afrikaanse regering om (blanke) boeren zonder compensatie hun land te ontnemen. „Beleggers vrezen dat Zuid-Afrika Zimbabwe achterna gaat als dit voorstel daadwerkelijk wordt aangenomen”, legt ABN AMRO uit.