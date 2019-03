May dreigt: Kans dat Britten in EU blijven

De Britse premier May heeft gedreigd met de mogelijkheid dat de Britten „voor altijd in de EU blijven”.

May uitte haar dreigement vrijdag vanuit het kuststadje Grimsby. Ze riep de 27 EU-lidstaten op dat extra duwtje te geven („one more push”) om de brexitdeal door het Britse parlement geaccepteerd te krijgen.

„Het is in ons beider belang dat Groot-Brittannië de deur van de Europese Unie met een akkoord achter zich dichttrekt”, zei May. „De parlementsleden staan volgende week voor een cruciale keuze. Steunen ze het akkoord, dan vertrekken we uit de EU. Doen ze dat niet, dan blijven we mogelijk voor altijd in de EU.”

Komende dinsdag moet het Lagerhuis weer stemmen over het akkoord, nadat het eerder werd afgewezen. Maar zonder Europese concessies rond de zogenaamde ”backstop” –die een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet voorkomen– dreigt dinsdag opnieuw een parlementair nee.

Premier Mark Rutte reageerde vrijdag op haar oproep aan de EU. „Ik weet werkelijk niet wat ze bedoelt”, zei hij. Rutte overlegde vrijdagavond weer telefonisch met May over de Britse uittreding uit de EU. De opties om tot een oplossing te komen raken uitgeput. „Daarom ben ik ook bezorgd”, aldus Rutte. Hij hoopt dat de gesprekken die de EU-onderhandelaar Michel Barnier met de Britten voert tot een uitkomst leiden.

Er is begin volgende week ook opnieuw overleg voorzien tussen May en voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie. De afspraak is dat de Britten de EU op 29 maart verlaten.

De Britse premier lijkt de verantwoordelijkheid voor een mislukking steeds meer in Europese schoenen te willen schuiven. Eerder op de dag deed minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt al een duit in het zakje. „Als Brussel niet toegeeft zullen de onderlinge relaties jarenlang vergiftigd zijn”, zei hij op de Britse radio.

Volgens Rutte zijn de rode lijnen die de Britten hebben getrokken juist „buitengewoon star”.