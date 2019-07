Theresa May is aangekomen bij Buckingham Palace om haar ontslag als premier in te dienen bij koningin Elizabeth II.

De koningin ontvangt later ook de nieuwe conservatieve partijleider, Boris Johnson. Ze zal hem vragen een nieuwe regering te vormen.

May keert de politiek niet de rug toe. Ze blijft aan als parlementariër voor haar kiesdistrict Maidenhead.