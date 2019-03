May: de brexit staat op het spel

De Britse premier Theresa May heeft op de valreep nog een poging gedaan parlementariërs te overtuigen haar brexitdeal goed te keuren. Ze waarschuwde in het Lagerhuis voor de mogelijke consequenties als de overeenkomst met de EU weer wordt afgewezen.

„Als deze deal niet wordt goedgekeurd, dan kan de brexit verloren gaan”, zei May in het Lagerhuis. Ze stelde ook dat een brexit zonder deal een „aanzienlijke economische schok” teweeg kan brengen. Het Verenigd Koninkrijk moet over zeventien dagen de EU verlaten, tenzij uitstel wordt geregeld.

Lagerhuisleden stemmen rond 20.00 uur Nederlandse tijd over de deal met Brussel. Waarnemers zijn pessimistisch over de kansen van de premier. Haar gedoogpartner DUP heeft al aangekondigd tegen te zullen stemmen en ook brexit-hardliners binnen haar eigen conservatieve partij zijn niet overtuigd.