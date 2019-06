May dankt veteranen D-day

De Britse premier May heeft aan de Normandische kust in een toespraak de veteranen bedankt die 75 jaar eerder op D-day op de Normandische stranden landden om West-Europa van de nazi’s te bevrijden. In gezelschap van de Franse president Macron en honderden veteranen onthulde May in Ver-sur-Mer een standbeeld dat hoort bij een nieuw monument ter nagedachtenis aan de circa 20.000 Britse militairen die in de zomer van 1944 in de strijd in Frankrijk om het leven zijn gekomen.

May woont 15 kilometer zuidwestelijker een kerkdienst in de kathedraal van Bayeux bij. Bayeux was de eerste stad in Normandië die werd bevrijd. Tal van Britse kopstukken wonen de dienst bij inclusief kroonprins Charles en oppositieleider Jeremy Corbyn.

Macron gaat met de Amerikaanse president Trump naar een Amerikaans ereveld bij een van de landingsplaatsen, Omaha Beach. Hier gingen meer dan 43.000 Amerikanen aan land en hier waren de bloedigste gevechten bij de landingen van 6 juni 1944. Macron en Trump zullen een toespraak houden en een krans leggen. Ook zullen er Amerikaanse en Franse gevechtsvliegtuigen overvliegen.

Normandië herdenkt bestorming van de stranden