May: Brexitstemming in derde week januari

De Britse premier Theresa May wil het parlement in de derde week van januari laten stemmen over haar brexitdeal met de EU. De leider van de linkse oppositiepartij Labour, Jeremy Corbyn, vindt een stemming in de week van 14 januari veel te laat. Hij kondigde een motie van wantrouwen tegen de premier aan.

Volgens Corbyn heeft May het land in een „nationale crisis” geleid. Zo’n motie kan de regering niet ten val brengen, maar zou wel een klap zijn voor May.

De stemming over de brexitdeal zou eigenlijk al op 11 december plaatsvinden, maar is op het laatste moment uitgesteld omdat de premier op een nederlaag leek af te stevenen.

In het parlement bestaat veel onvrede over de brexitdeal. Het Britse vertrek uit de EU moet op 29 maart volgend jaar plaatsvinden, over 101 dagen. Als de stemming over de deal pas in januari plaatsvindt, kunnen parlementariërs vanwege de naderende deadline meer druk ervaren om die toch maar goed te keuren.

Een woordvoerder van Labour zei eerder dat de partij niet zal toestaan dat May „op cynische wijze tijd rekt om een valse keuze te creëren tussen haar verprutste deal en geen deal”. Ook binnen haar eigen Conservatieve Partij klinkt gemor. Muitende conservatieve parlementariërs probeerden haar onlangs af te zetten, maar dat mislukte.

Intussen zwelt ook de roep om een tweede referendum aan, maar daar wil May niets van weten. „Een ”no-deal” voorkomen is alleen mogelijk als we overeenstemming kunnen bereiken, of de brexit helemaal afblazen”, zei ze tegen parlementariërs. Dinsdagmorgen zou het Britse kabinet bespreken of de regering de voorbereidingen voor het scenario van een ”no-deal” ter hand moet nemen.