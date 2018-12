May blijft vechten voor haar positie

De Britse premier May zal de strijd om haar positie volop aangaan. Dat kondigde zij voor de deur van haar ambtswoning in Londen aan kort nadat was gebleken dat er binnen haar partij Conservatieven een stemming komt om te zien of er nog genoeg vertrouwen is in haar als partijleider en als premier.

Ze gaat de strijd „met alles wat ik heb” aan, verklaarde zij. Ze herhaalde nog maar eens dat een overeenkomst over brexit binnen handbereik is en dat dit het beste is voor haar land.

May is onder vuur komen te liggen nadat zij een conceptakkoord sloot met de EU over de brexit. Tegenstanders binnen haart partij stellen nu haar positie ter discussie in de vorm van een vertrouwensstem. Een nieuwe leider en premier kiezen zal volgens May niets veranderen en alleen maar tijd kosten. „Dit veroorzaakt onzekerheid en een groot risico voor de toekomst van Groot-Brittannië”. Volgens de premier heeft alleen de oppositie baat bij de verdeeldheid binnen de Conservatieven.