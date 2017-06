De Britse premier Theresa May heeft zondagmiddag een bezoek gebracht aan de slachtoffers van de terreuraanslag. De 48 slachtoffers van de aanslag werden opgenomen in vijf verschillende ziekenhuizen. Veertien van hen liggen in het Kings College Hospital, dat May bezocht, meldt BBC.

Acht mensen zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis, 21 slachtoffers verkeren nog in kritieke toestand, zo meldt de Engelse gezondheidsdienst.