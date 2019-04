May accepteert brexituitstel tot 1 november

De Britse premier Theresa May krijgt tot 1 november de tijd om haar scheidingsdeal met de EU door het Britse parlement te loodsen. De EU-leiders hebben dit in Brussel op een speciale EU-top besloten en het Verenigd Koninkrijk is daarmee akkoord gegaan, bevestigt EU-president Donald Tusk op Twitter. May had uitstel tot 30 juni gevraagd.

Eind juni bekijken de EU-leiders de stand van zaken opnieuw, mocht het Britse parlement dan nog steeds niet May’s brexitdeal hebben goedgekeurd. De huidige deadline voor de brexit loopt op vrijdag middernacht af. Met het uitstel wordt een no-dealscenario, een chaotisch vertrek van de Britten uit de EU, vooralsnog afgewend.

Het besluit is een compromis tussen de lidstaten die liever een langer, tot wel een jaar, uitstel wilden zoals Nederland, en landen zoals Frankrijk, die de Britten liever op korte termijn, voor de Europese verkiezingen tussen 23 en 26 mei, zien vertrekken.

Tusk noemt het een „flexibel uitstel”. Zodra het Britse parlement het scheidingsakkoord met de EU heeft geratificeerd kan het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten op de eerste dag van de volgende maand. Dan treedt een overgangsperiode in werking tot eind 2020 waarin het land in de interne markt en douane-unie blijft maar niet meer mag meebeslissen over nieuwe EU-wetgeving.

Tenzij May haar deal voor 22 mei in het Lagerhuis rond heeft, moeten de Britten wel meedoen aan de Europese verkiezingen. De gekozen politici komen dan in het nieuwe Europees Parlement dat op 1 juli wordt geïnstalleerd. Dat betekent dat Nederland het nog een tijdje met 26 zetels moet doen. Na de brexit worden dat er 29 in verband met de herverdeling van Britse zetels.