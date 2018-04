May: aanval was beperkt, gericht en effectief

De aanval op Syrische doelen was niet bedoeld om president Assad af te zetten, maar om „het barbaarse gebruik van chemische wapens in Syrië” tegen te gaan. De aanval was „beperkt, gericht en effectief”, zei de Britse premier Theresa May. Als normen worden bedreigd, „moeten we opstaan en ze verdedigen”, aldus May.

Volgens de Britse premier is elke poging om een diplomatieke oplossing te zoeken, geblokkeerd, onder meer door Russische veto’s in de Veiligheidsraad. „Diplomatieke actie zou niet effectiever zijn dan het tot nu toe is geweest”, aldus May.

De premier zei ook dat er geen enkele twijfel is dat het regime van Assad achter de gifgasaanval in Douma zat. „Er is veel bewijs, onder meer inlichtingen. Er is een vatbom vanuit een helikopter gegooid. De oppositie heeft geen helikopters en geen vatbommen.” Ze zei ook dat het bewind een „volkomen gruwelijke staat van dienst” heeft.