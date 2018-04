May: aanval boodschap tegen chemische wapens

De aanval op Syrië is een antwoord op het overduidelijke bewijs dat de Syrische president Assad verantwoordelijk was voor de inzet van chemische wapens in Douma, waarbij tientallen mensen omkwamen, aldus de Britse premier Theresa May. Er was „geen praktisch alternatief voor het gebruik van geweld” omdat diplomatieke maatregelen tegen Syrië werden geblokkeerd.

De aanval was een boodschap voor iedereen die chemische wapens gebruikt, zei May. „We kunnen niet toestaan dat het gebruik van chemische wapens normaal wordt; in Syrië of in de straten van het VK of waar dan ook in de wereld.”

De Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia werden vorige maand met ernstige vergiftigingsverschijnselen in een Engels ziekenhuis opgenomen. Volgens de Britse regering zat het Kremlin achter deze aanval met het chemische wapen Novitsjok.

Vier Britse straaljagers hebben zaterdagochtend met raketten aanvallen uitgevoerd op een Syrische militaire basis 80 kilometer ten westen van Homs. Op de basis zouden chemische wapens liggen opgeslagen.

„Dit gaat niet om een interventie in een burgeroorlog of om verandering van het regime”, zei May. „Het gaat om een beperkte en doelgerichte aanval die de spanningen in de regio niet verder laat escaleren en die alles doet om burgerslachtoffers te voorkomen.”