May: Aanslag Skripal door officieren van geheime dienst Rusland

De aanslag op de voormalige dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia was het werk van twee officieren van de Russische militaire geheime dienst GRU. Dat heeft de Britse premier Theresa May woensdag gezegd in een speciale verklaring in het Britse parlement.

De verklaring kwam kort nadat justitie en de antiterreurpolitie hadden bekendgemaakt dat twee Russen worden gezien als de verdachten van de poging begin maart om de spion en zijn dochter met het gifgas novitsjok te vermoorden.

Volgens May is duidelijk dat de Britse regering kort na de aanslag terecht Rusland de schuld gaf. De operatie is niet alleen goedgekeurd door de leiding van de GRU maar ook hogere functionarissen binnen de Russiche staat, aldus May. Ze noemde de acties van de GRU een „bedreiging voor al onze bondgenoten en al onze burgers”.

Kort na de aanslag wees Londen Russische diplomaten uit. Moskou deed vervolgens hetzelfde.