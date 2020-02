Mauritius eist dat reizigers uit Italië in quarantaine gaan

De Afrikaanse eilandrepubliek Mauritius heeft veertig passagiers uit een Italiaans verkeersvliegtuig niet willen toelaten zonder dat ze in quarantaine gingen. Het vliegtuig van Alitalia was met circa driehonderd mensen aan boord naar Mauritius gevlogen. Daar eisten de autoriteiten op de luchthaven dat de mensen die uit de regio’s Lombardije en Veneto kwamen eerst in quarantaine zouden gaan.

Zij weigerden dat en keren in samenwerking met Alitalia en het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken terug naar Italië, berichtte het Italiaanse persbureau ANSA. Volgens de passagiers had niemand aan boord verschijnselen die op het nieuwe coronavirus zouden kunnen wijzen. In de twee Noord-Italiaanse regio’s is het aantal gevallen van coronavirus opmerkelijk snel gestegen in de afgelopen dagen.

In Europa zijn tot dusver 270 gevallen van het nieuwe uit China afkomstige virus geconstateerd, waarvan 224 gevallen in Italië. In dat land zijn vijf mensen aan de aandoening bezweken. Verder is er voor zover bekend in Europa alleen in Frankrijk iemand overleden aan het nieuwe virus.