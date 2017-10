Mattis wil vasthouden aan nucleaire deal Iran

De Amerikaanse minister Jim Mattis (Defensie) heeft zich positief uitgelaten over de nucleaire deal met Iran. De Verenigde Staten doen er volgens de bewindsman goed aan om vast te houden aan het akkoord, tenzij kan worden aangetoond dat de Iraniërs zich niet aan de afspraken houden.

Mattis reageerde bevestigend toen hem tijdens een hoorzitting in de Senaat werd gevraagd of hij dacht dat het akkoord positief uitpakte voor de Amerikaanse nationale veiligheid. De minister toonde zich daarmee enthousiaster over de deal dan zijn politieke baas, president Donald Trump. Die noemde het atoomakkoord met Teheran eerder „een van de slechtste deals ooit”.

Iran beloofde in 2015 na onderhandelingen met wereldmachten het eigen atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van internationale sancties. „Als we kunnen bevestigen dat Iran zich houdt aan de overeenkomst, en als we kunnen vaststellen dat het in ons belang is, dan moeten we er uiteraard aan vasthouden”, zei Mattis over het akkoord.