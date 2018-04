Mattis: We hebben Assad een boodschap gegeven

„Gezamenlijk hebben we een duidelijke boodschap afgegeven aan Assad en zijn moordlustige luitenants, dat ze niet nog een aanval met chemische wapens moeten uitvoeren waarvoor ze verantwoordelijk worden gehouden”, zei de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis in een toelichting op de Amerikaanse, Franse en Britse luchtaanvallen op Syrië.

„De Verenigde Staten hebben een groot nationaal belang in het tegengaan van een verslechterende humanitaire catastrofe in Syrië en in het bijzonder in het ontmoedigen van het gebruik en de verspreiding van chemische wapens”, zei Mattis.

Hij refereerde eraan dat de VS in april vorig jaar, als represaille voor het gebruik van chemische wapens tegen burgers door het Syrische leger, de luchtmachtbasis aanvielen waarvandaan de vliegtuigen vertrokken waren. „Klaarblijkelijk snapte het Assad-regime vorig jaar de boodschap niet”, zei Mattis. „Deze keer hebben onze bondgenoten en wij harder toegeslagen.”

Doelend op Rusland en Iran zei de defensieminister de komende dagen een „significante desinformatiecampagne” te verwachten van de landen die zich achter het Syrische regime hebben geschaard.