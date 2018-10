Mattis waarschuwt Moskou over nieuwe raket

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis heeft Rusland gedreigd met tegenmaatregelen, als het blijft doorgaan met het schenden van het verdrag over de beperking van nucleaire middellangeafstandsraketten in Europa. Hij wilde niet zeggen wat die maatregelen zouden zijn, alleen dat de VS indien nodig de Russische activiteiten zullen „evenaren” om de Amerikaanse en NAVO-belangen te beschermen.

Mattis sprak donderdag in Brussel na de bijeenkomst van de NAVO-ministers van Defensie. Volgens de VS en de NAVO schendt Rusland het zogeheten INF-verdrag uit 1987 met de ontwikkeling van een nieuwe kernraket die doelen in West-Europa kan bereiken. „De huidige situatie, met Rusland dat het verdrag schaamteloos schendt, is onhoudbaar”, aldus Mattis. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg noemde de Russische plannen „een ernstig gevaar voor onze veiligheid”.

Rusland ontkent dat het een nieuwe raket - volgens de NAVO met codenaam 9M729 - ontwikkelt in strijd met het INF-verdrag.