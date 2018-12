Mattis’ ontslagen na gesprek Trump met Erdogan

Het ontslag van de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis volgde op een telefoongesprek tussen president Donald Trump en zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan, waarin Trump abrupt besloot de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken.

Volgens de Amerikaanse editie van The Guardian probeerde Mattis donderdagmiddag nog in een laatste wanhopige poging de president van gedachten te doen veranderen. Hij pleitte ervoor de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die voornamelijk bestaat uit Koerdische milities, te blijven steunen. De SDF spelen een belangrijke rol in de bestrijding van Islamitische Staat in Syrië.

Toen Mattis niet in zijn opzet slaagde, overviel hij Trump met zijn ontslagbrief. Daarin onderstreepte hij het belang van het respect van de Verenigde Staten voor hun bondgenoten.