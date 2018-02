Mattis laat ‘legerdreamers’ niet uitzetten

De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis heeft donderdag gezegd dat militairen die als kind illegaal de VS zijn binnengekomen en daar zijn opgegroeid, niet zullen worden uitgezet wanneer hun verblijfsvergunning afloopt. Op een enkele uitzondering na mogen de ‘leger-dreamers’ blijven, ook als het zogenoemde DACA-programma dat hen nu nog beschermt door de regering-Trump wordt afgeschaft.

„We staan altijd pal achter onze mensen”, aldus Mattis. Hij verschafte de ongeveer achthonderd soldaten die de doelgroep telt daarmee zekerheid over hun toekomstige status. De minister voegde eraan toe dat alleen in het geval van een „ernstig” misdrijf een ander besluit kan worden genomen of als een federale rechter opdracht geeft tot deportatie.

De Pentagon-verslaggevers wilden tevens van Mattis weten waar de grote militaire parade, waarvan president Donald Trump droomt, moet worden gehouden. „Ik heb begrepen dat hij die in Washington D.C. wil - maar dat is een goede vraag. Ik zal zien welke opties we kunnen bedenken”.

Mattis zei nog geen contact te hebben gehad met de lokale overheid omdat de regering er nog niet uit is. De parade om de Amerikaanse troepen in het zonnetje te zetten, zou ook op een andere locatie kunnen zijn. De gemeenteraad van Washington vond het voorstel de tanks over Pennsylvania Avenue, tussen het Capitool en het Witte Huis, te laten rollen ronduit belachelijk.

Trump kwam op het idee voor dat festijn, nadat hij vorig jaar in Parijs op ‘quatorze juillet’ een imponerend voorbeeld had gezien. Critici fakkelden het plan onmiddellijk af. Zij vinden dat de miljoenen die het spektakel kost beter besteed kunnen worden aan het terugdringen van de overbelasting van legereenheden.