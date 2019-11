Matteo Salvini vreest waakhond tegen antisemitisme

Rechtse partijen in Italië hebben moeite met de instelling van een waakhond tegen onder andere het antisemitisme. Salvini is bang dat de waakhond hém kan bijten.

Italië krijgt een speciale senaatscommissie als waakhond tegen onder andere antisemitisme en racisme. De parlementaire stemming hierover –afgelopen woensdag– was op papier een groot succes. Maar liefst 151 parlementariërs waren vóór het voorstel en geen enkele senator stemde tegen. Maar bij nader inzien was het met de eensgezindheid maar matig gesteld. Het gehele rechtse blok, bestaande uit bijna honderd parlementariërs, had zich onthouden van stemming.

De commissie komt onder leiding te staan van Liliana Segre, een 89-jarige overlevende van Auschwitz en zelf senator. De commissie moet waken over allerlei vormen van verbaal en non-verbaal geweld wat betreft „antisemitisme, racisme en elke vorm van aanzetten tot haat”.

Antisemitisme heeft een diepere bron

De Joodse gemeenschap begrijpt niet waarom Matteo Salvini van de rechts-populistische partij Lega zich er niet in kan vinden. „Het is verontrustend dat sommige politieke partijen zich hebben onthouden van stemming”, zei Ruth Dureghello, hoofd van de Joodse gemeenschap in Rome. „Wij zien dat als een gevaarlijke keuze. Op dit moment is er behoefte aan eenheid. Er kan geen ruimte zijn voor dubbelzinnigheid.”

Ook het Vaticaan is verontrust. „Het baart me zorgen,” zei Piero Parolin, staatsecretaris van de Heilige Stoel (de tweede man in het Vaticaan). „Over sommige dingen, zoals fundamentele waarden, moeten we allemaal verenigd zijn.”

De reden dat Salvini zich afzijdig houdt, is niet omdat hij anti-Joods zou zijn. De leider van Lega mag dan het land hebben aan illegale immigratie, antisemitisme is hem niet aan te rekenen. Zijn weerstand tegen de nieuwe commissie heeft vermoedelijk te maken met vrees dat zijn vrijheid van meningsuiting wordt aangetast. Van Salvini is bekend dat hij in zijn communicatie tegen de grens van het geoorloofde aanloopt. Massimiliano Romeo, fractieleider van Lega in de Senaat vertolkte het als volgt: „Ons probleem met de commissie is dat het politiek kan worden misbruikt. Als wij zeggen dat bijvoorbeeld het gezin bestaat uit een man en een vrouw, is dat dan discriminatie omdat we andere vormen van gezinnen uitsluiten? Mogen we nog wel zeggen dat illegale immigratie onze beschaving in gevaar brengt?”.