Een Amerikaanse matroos heeft op marinebasis Pearl Harbor op Hawaï drie mensen neergeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Twee slachtoffers zijn er slecht aan toe.

De marinebasis laat weten dat de dader drie burgermedewerkers van Defensie heeft neergeschoten. De schietpartij had plaats in de buurt van een droogdok. Vanwege het incident werd de bekende basis een aantal uur afgesloten. Het motief van de dader is niet bekend.