Massief gouden wc gestolen in Engeland

In een van de bekendste achttiende-eeuwse paleizen van Groot-Brittannië, Blenheim Palace, is bij een een inbraak een gouden wc gestolen. De toiletpot uit 2016 is een satirisch kunstwerk van de Italiaan Maurizio Cattelan en was eerder een trekpleister in het Guggenheim museum in New York.

De wc-pot ter waarde van ruim een miljoen euro stond pas twee dagen tentoongesteld in het paleis, dat 90 kilometer ten noordwesten van Londen staat en waar in 1874 de staatsman Winston Churchill (1874-1965) werd geboren. Het toilet was voor de tentoonstelling op water en riolering aangesloten en kon door bezoeker worden bewonderd en ook worden gebuikt (maximaal 3 minuten per bezoeker).

De diefstal van de pot heeft tot aanzienlijke waterschade geleid in het deel van het paleis waar de speciale tentoonstelling is, aldus de plaatselijke politie. Een 66-jarige verdachte is aangehouden, maar de wc is zoek. Het paleis is tijdens het politieonderzoek voor het publiek gesloten en heropent de deuren pas na 15.00 uur onze tijd, meldden Britse media.