Massale vrouwenmarsen tegen Trump

Honderdduizenden mensen zijn zaterdag in Amerikaanse steden de straat op gegaan om mee te doen aan zogenaamde vrouwenmarsen, vooral gericht tegen president Donald Trump. Het was voor de tweede keer sinds het aantreden van Trump begin vorig jaar dat de marsen werden gehouden.

De grootste bijeenkomsten waren in steden als Washington, New York, Chicago en Los Angeles. Trump trad zaterdag precies een jaar geleden aan als president van de VS.

Vorig jaar werden de vrouwenmarsen een dag nadat Trump was geïnaugureerd gehouden, om te demonstreren voor mensenrechten, vrouwenrechten en rechten van minderheden. In reactie op opmerkingen van Trump die velen als vrouwonvriendelijk bestempelden, groeiden de marsen vooral uit tot demonstraties tegen de nieuwe president.