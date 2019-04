Massale vissterfte in zijrivier Neckar

In de Schozach, een zijrivier van de Neckar, zijn duizenden dode vissen aangetroffen. De autoriteiten hebben vastgesteld dat een stuk van 16 kilometer in de buurt van Ilsfeld (Baden-Württemberg) is verontreinigd door een nog niet bepaalde giftige stof. Behalve vissen zijn ook watervogels en een ree het slachtoffer geworden van de vervuiling.

Het staat nog niet vast hoe het gif in het water terecht is gekomen. Wel werd vrijdagmiddag bekend dat bij een expeditiebedrijf stroomopwaarts een ongeluk is geweest waardoor ongeveer 1000 liter chemicaliën zijn vrijgekomen die een gevaar vormen voor water. De Duitse politie heeft omwonenden gewaarschuwd hun kinderen niet in de buurt van de rivier te laten spelen en honden er niet uit te laten drinken.

Inmiddels zijn ook al dode vissen ontdekt bij de plek waar de Schozach uitmondt in de Neckar, ten zuiden van Heilbronn. Het is onduidelijk of ze daarheen zijn gedreven of dat de vergiftiging zich heeft verspreid. De Neckar stroomt bij Mannheim in de Rijn.