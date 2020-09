Massale uitreiking universitaire diploma’s op Grote Markt Brussel

Als goedmaker voor een moeilijk afstudeerjaar vanwege het coronavirus krijgen 4700 studenten van de Brusselse zusteruniversiteiten VUB en ULB hun bul uitgereikt op de historische Grote Markt van de Belgische hoofdstad. Burgemeester Philippe Close heeft de unieke locatie ter beschikking gesteld voor coronaproof ceremoniën in de open lucht in de week van 28 september. De rectors van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) hebben de uitnodiging met beide handen aangegrepen.

Het is voor het eerst dat de plechtige proclamaties buiten de campussen plaatsvindt. De aankomende academici mogen elk twee gasten uit hun eigen bubbel meenemen. Voor hen worden er volgens de afstandsregels staan- en zitplaatsen ingericht op de Grote Markt. Een mondmasker dragen is verplicht. De stoelen worden na iedere ceremonie ontsmet en er zijn verschillende routes uitgestippeld om groepen apart van en naar de Grote Markt te begeleiden.

Voor de VUB zullen er in totaal 10 ceremonies voor 1.700 studenten plaatsvinden, voor de ULB zijn het er 18 voor in totaal 3.000 studenten. „Ik denk dat er geen mooiere omgeving is om een diploma te ontvangen dan de Brusselse Grote Markt”, stelt Yvon Englert, rector van de ULB. „Met dit uitzonderlijke initiatief willen wij deze studenten belonen voor hun doorzettingsvermogen en hun afstuderen gepast vieren”, aldus Caroline Pauwels, rector van de VUB.