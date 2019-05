Massale ontsnapping gevangenis Sumatra

Meer dan honderd gevangenen zijn zaterdag ontsnapt uit een gevangenis op het Indonesische eiland Sumatra, zei de politie. De gedetineerden ontvluchtten de gevangenis in het Siak-district op het eiland vroeg in de ochtend nadat rellen en een brand waren uitgebroken in het detentiecentrum.

Op beeldmateriaal van lokale tv-stations was te zien dat de vlammen uit het gebouw sloegen. De autoriteiten begonnen een massale klopjacht en aan het eind van de ochtend waren 115 gevangenen opgepakt, zei politiecommissaris Widodo Eko Prihastopo van de provincie Riau. Tientallen gedetineerden zijn echter nog op de vlucht, voegde hij eraan toe. In het detentiecentrum verblijven bijna 650 gevangenen.

De rellen begonnen toen bewakers verscheidene gevangenen hadden geslagen, die betrapt waren met drugs. Drie gedetineerden liepen steekwonden op en een politieagent werd neergeschoten tijdens de relletjes.