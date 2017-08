Massale evacuaties in regio rond Houston

De autoriteiten in de Amerikaanse staat Texas hebben voor de stad Houston en omgeving grootscheepse evacuaties aangekondigd. Stad en staat worden momenteel zwaar getroffen door de tropische storm Harvey. De zware regenval stelt bewoners en hulpverleners voor enorme problemen.

Inmiddels is duidelijk dat de regenval nog enkele dagen zal aanhouden en tot ongekende wateroverlast zal leiden. De autoriteiten hebben inmiddels de opdracht gegeven in de regio Fort Bend, 55 kilometer ten zuidwesten van Houston, in één klap 55.000 mensen te evacueren. De Brazos River bereikte inmiddels een hoogte van 18 meter, 4,3 meter hoger dan het normale peil.

Er zullen meer evacuaties volgen, aangezien de regens in een gebied van 240 kilometer rond Houston voor overlast zorgen.

Houston zelf ligt er momenteel verlamd bij. Scholen, luchthavens en kantoren mogen maandag niet open. De stad ligt relatief laag en is derhalve extra kwetsbaar door het vele water dat erheen stroomt.