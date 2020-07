Massale betoging oppositie Wit-Rusland tegen dictator

Ruim een week voor verkiezingen in Wit-Rusland hebben tegenstanders van alleenheerser president Aleksandr Loekasjenko massaal gedemonstreerd voor meer democratie. Volgens waarnemers was het de grootste betoging in zeker tien jaar in het land, dat geldt als de laatste dictatuur van Europa.

Een mensenrechtenorganisatie sprak over zeker 63.000 deelnemers aan de demonstratie in de hoofdstad Minsk. De manifestatie was een steunbetuiging aan de belangrijkste uitdager van Loekasjenko, Svetlana Tichanovskaja. Zij is de hoop van de verenigde oppositie tegen de president, die de ex-Sovjetrepubliek al sinds 1994 met harde hand regeert. De politiek onervaren Tichanovskaja is de vrouw van een bekende blogger die in de gevangenis zit.

Het regime had de blogger eerder op de dag nog beschuldigd van opruiing. Hij zou banden hebben met ruim dertig huurlingen uit het buurland Rusland, die eerder deze week waren gearresteerd. Volgens de autoriteiten waren de Russische paramilitairen bezig met het organiseren van terreuracties en wilden zij de verkiezingen van 9 augustus ontregelen. Tichanovskaja spreekt de aantijgingen tegen haar man met klem tegen. Moskou zegt niets te weten van de vermeende huurlingen.