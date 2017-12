Massahuwelijk op oudejaarsavond in Indonesië

Honderden mensen zijn in Indonesië kort voor de jaarwisseling gelijktijdig in het huwelijksbootje gestapt. Bijna 450 stelletjes verzamelden zich enkele uren voor middernacht in een grote tent in het centrum van hoofdstad Jakarta. Daar konden ze bidden met familieleden voordat ze hun trouwcertificaten tekenden.

Veel deelnemers droegen kleurrijke traditionele gewaden. „We wilden een onvergetelijke ervaring. We zijn zo blij dat we vandaag meededen’ , glunderde een 38-jarige bruid. Haar dertigjarige echtgenoot zei dankbaar te zijn dat de lokale overheid het huwelijk mogelijk maakte.

Gouverneur Anies Baswedan feliciteerde de deelnemers en beloofde dat de stad het evenement iedere oudejaarsavond zal organiseren. ,,We zijn van plan dit ieder jaar te doen”, stelde de bestuurder, die met meerdere stelletjes op de foto ging. De autoriteiten hadden uit voorzorg strenge veiligheidsmaatregelen genomen.