Massagraf tussen huizen gevonden in Mexico

Tussen twee huizen in een buitenwijk van de Mexicaanse stad Guadalajara is een massagraf ontdekt met zeker 23 lichamen. Dat heeft de politie vrijdag (lokale tijd) bekendgemaakt.

Het massagraf ligt vlakbij een politiebureau. Drie van de slachtoffers zijn geïdentificeerd. In de staat Jalisco, waar Guadalajara in ligt, worden vaker massagraven ontdekt met slachtoffers van de oorlog tussen drugbendes. Begin deze maand ontdekten de autoriteiten in de stad Tlaquepaque 86 zakken met menselijke resten. In Tlajomulco werden eerder 500 zakken met de resten van ongeveer 48 mensen ontdekt.

De huizen naast het laatste massagraf worden bewoond. „Je moet jezelf afvragen waarom niemand iets heeft gemeld”, aldus een woordvoerder van een organisatie die zoekt naar vermiste mensen in Mexico.

Sinds toenmalig president Felipe Calderon in 2006 de oorlog verklaarde aan de misdaadkartels zijn in Mexico meer dan 287.000 mensen vermoord, zeggen mensenrechtenactivisten. In het land staan 73.201 mensen als vermist te boek.