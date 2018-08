Massagraf ontdekt in Sri Lanka

Onderzoekers hebben in het noorden van Sri Lanka een massagraf ontdekt met de overblijfselen van meer dan honderd mensen. Dat gebeurde bij de plaats Mannar waar tijdens de burgeroorlog Tamil-strijders en het regeringsleger heftig strijd voerden.

Volgens de onderzoekers zijn de resten van 101 mensen gevonden maar kan het aantal oplopen omdat nog niet het hele terrein rond het massagraf is blootgelegd. De lichamen zijn slordig gedumpt wat identificatie zal bemoeilijken, aldus de onderzoekers in de krant The Guardian. Het gaat om een van de grootste massagraven die in het land zijn ontdekt.

Naar schatting 20.000 mensen worden vermist sinds de burgeroorlog die in 2009 eindigde met een serie gewelddadige acties van het Sri Lankaanse leger.