Massagraf ontdekt in Soedan

In Soedan is een massagraf ontdekt met daarin hoogstwaarschijnlijk de overblijfselen van 28 legerofficieren die in 1990 zijn geëxecuteerd wegens het beramen van een staatsgreep tegen toenmalig president Omar al-Bashir. Dat heeft het Openbaar Ministerie van het land bekendgemaakt.

De officieren werden in mysterieuze omstandigheden geëxecuteerd na een snel militair proces, een jaar nadat Bashir zelf in 1989 de macht greep tijdens een militaire staatsgreep. De begraafplaats werd decennialang geheimgehouden.

„Het Openbaar Ministerie is erin geslaagd een massagraf te vinden dat hoogstwaarschijnlijk het kerkhof is waar de vermoorde officieren zijn begraven”, aldus de officier van justitie in een verklaring. Een team van 23 experts is drie weken bezig geweest op de plek en zal nader forensisch onderzoek doen, staat in de persverklaring.

De officier van justitie verzekerde de families van de geëxecuteerde militairen dat de misdaden niet onbestraft zullen blijven.

Bashir verscheen dinsdag voor de rechtbank tijdens de opening van zijn proces wegens het leiden van de militaire staatsgreep die hem in 1989 aan de macht bracht. Hij kan ter dood worden veroordeeld als hij schuldig wordt bevonden. Bashir werd in april 2019 door het leger verdreven, na maanden van massaprotesten.

Lokale media meldden eerder deze maand dat aanklagers Bashir hebben ondervraagd over de executies van 1990.