Massagraf nazi’s ontdekt in Wit-Rusland

In Wit-Rusland is een massagraf ontdekt uit de Tweede Wereldoorlog met de lichamen van honderden Joden. Bij de bouw van appartementen in het centrum van Brest, vlak bij de grens met Polen, stuitten bouwvakkers op de overblijfselen.

Soldaten zijn ingezet om de resten van de vermoorde Joden te ruimen. Ze krijgen een nieuw graf in het noorden van Brest, heeft het stadsbestuur voorgesteld. Volgens de commandant van de legereenheid die de opgraving doet zijn tot nu toe 730 lichamen geborgen. Hij sluit niet uit dat er nog meer gevonden worden.

De Duitsers bezetten de voormalige Sovjet-republiek Wit-Rusland in de Tweede Wereldoorlog en vermoordden er tienduizenden Joden. De plek van het graf maakte deel uit van het Joodse getto.