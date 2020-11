Massagraf met meer dan 100 lichamen ontdekt in Mexico

In het westen van Mexico hebben onderzoekers meer dan honderd lichamen gevonden in een massagraf. Volgens de plaatselijke openbaar aanklager Gerardo Octavio Solís Gómez zijn de overblijfselen van ten minste 113 mensen ontdekt in de stad El Salto in de staat Jalisco. Zeker dertig slachtoffers zijn geïdentificeerd. Het graf werd begin oktober ontdekt. Sindsdien bergen onderzoekers de lichamen en proberen ze de slachtoffers te identificeren.

In Mexico worden ongeveer 60.000 mensen vermist. Velen worden verondersteld te zijn ontvoerd en vermoord door de machtige criminele syndicaten. Het Latijns-Amerikaanse land heeft zijn geweldsprobleem al jaren niet onder controle. Vorig jaar werden in Mexico meer dan 35.000 mensen vermoord. Veel van het geweld is gepleegd door misdaadkartels die betrokken zijn bij drugshandel, ontvoering en afpersing. De meeste misdaden worden nooit opgelost.