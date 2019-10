Massagraf met 42 lijken gevonden in Mexico

In de staat Sonora in het noorden van Mexico zijn de resten van 42 lichamen gevonden die lagen begraven in een verlaten gebied.

Een Mexicaanse actiegroep van bezorgde moeders die zich bekommert om vermiste personen, vermoedt dat het om slachtoffers gaat van de bloedige drugsoorlog die het land al jaren in zijn greep houdt.

Van veertig lichamen waren alleen nog de skeletten over. Twee lichamen lijken er later bij begraven te zijn. Na analyse van de kleding lijkt het erop dat twee van de slachtoffers vrouwen zijn.

Het geweld door drugsbendes heeft in Mexico de afgelopen jaren al aan tienduizenden mensen het leven gekost.