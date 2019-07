Massademonstratie tegen gouverneur Puerto Rico

Betogers zijn massaal de straat opgegaan in Puerto Rico om het vertrek te eisen van gouverneur Ricardo Rosselló. Het gaat naar schatting om honderdduizenden mensen. Zij trokken onder meer over een snelweg in hoofdstad San Juan.

De 40-jarige Rosselló ligt onder vuur sinds op 13 juli tekstberichten uitlekten uit een chat met topmedewerkers. Daarin wordt onder meer de spot gedreven met slachtoffers van de orkaan Maria, die in 2017 aan duizenden mensen het leven heeft gekost in het Amerikaanse overzeese gebied. Ook worden homofobe en vrouwonvriendelijke uitspraken gedaan.

De gouverneur heeft ondanks aanhoudende protesten geweigerd op te stappen. Wel beloofde hij zondag zich volgend jaar niet herkiesbaar te stellen. Boze burgers vinden dat echter onvoldoende. Ook president Donald Trump mengde zich in de discussie en noemde Rosselló een "waardeloze gouverneur".