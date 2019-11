Massademonstratie in Praag tegen premier Babis

Zo’n 200.000 Tsjechen zijn zaterdag in Praag de straat opgegaan om te demonstreren tegen hun premier Andrej Babis, die ze onder meer machtsmisbruik verwijten. De opkomst was daarmee iets kleiner dan de vorige betoging tegen Babis, in juni. Toen namen naar schatting 280.000 mensen deel aan de grootste demonstratie sinds de Fluwelen Revolutie van 1989.

Veel Tsjechen staan dit weekend stil bij de geweldloze opstand die 30 jaar geleden een einde maakte aan het communistische regime. De mensen die nu demonstreren, vinden het onder meer onacceptabel dat Babis als politiek leider beslissingen neemt die van belang zijn voor zijn eigen zakenimperium. Het dagelijks bestuur daarvan heeft hij overigens wel uit handen gegeven.

Voordat Babis de politiek in ging, werd hij miljardair met activiteiten in de landbouw, media en chemie. Hij werd verdacht van fraude met EU-subsidies en de oppositie dringt al langer aan op zijn vertrek. De premier met de bijnaam ‘Babisconi’ ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan en is absoluut niet van plan op te stappen. Hij overleefde al een motie van wantrouwen in het parlement en justitie besloot in september hem niet te vervolgen.