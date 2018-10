Massaal protest tegen racisme in Berlijn

In Berlijn zijn volgens de organisatie ongeveer 150.000 mensen de staat opgegaan om te demonstreren tegen racisme. Dat zijn er veel meer dan de organisatie had verwacht, omdat vooraf maar 40.000 mensen zich hadden aangemeld. De politie wilde niets kwijt over opkomstcijfers.

Toen de eerste demonstranten de Brandenburger Tor al bereikt hadden, stonden de laatsten nog op de Alexanderplatz, ruim twee kilometer verderop. Het eindpunt is de Siegessäule (overwinningszuil) in de Tiergarten, waar het protest wordt afgesloten met optredens van verschillende muzikanten.

„We zijn ongelooflijk tevreden over de opkomst”, aldus Felix Müller van de organiserende Duitse actiegroepen onder de naam Ondeelbaar. „Dit bevestigt dat veel mensen een signaal willen afgeven tegen rechts en voor solidariteit.”

Onder het motto Voor een open en vrije samenleving - solidariteit in plaats van uitsluiting, had de alliantie tot het protest opgeroepen. De demonstratie is gericht tegen de rechtse ophitsing, discriminatie, het verdrinken van vluchtelingen in de Middellandse Zee en bezuinigingen op het sociale systeem.