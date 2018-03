Massaal protest scholieren VS tegen wapenbezit

Honderden zwijgende scholieren zitten woensdagochtend zeventien minuten lang op de Pennsylvania Avenue, die uitkomt bij het Witte Huis, uit protest tegen het wapenbezit in Amerika.

De scholieren zitten bewust met hun rug naar de ambtswoning van president Trump. Zij verwijten hem en het Congres laksheid. Als de zeventien minuten voorbij zijn, klinkt massaal de roep: ”We want change!” – wij willen verandering.

Washington is niet de enige plaats waar leerlingen het lokaal uitlopen. Op meer dan 3000 plaatsen in heel Amerika gaan scholieren exact om 10.00 uur de straat op. In alle stilte herdenken ze daar de slachtoffers van de schietpartij die precies een maand eerder op een school in Florida plaatshad. Voor elk van de zeventien doden houden ze een minuut stilte.

Direct na het zwijgen klinkt luid de oproep aan de politiek om eindelijk eens het wapenbezit aan te pakken. Op veel plaatsen worden spandoeken meegevoerd met teksten als ”Genoeg is genoeg”, en: ”Hoeveel doden moeten er nog vallen?” Oudere Amerikanen stellen dat de omvang van het scholierenverzet sinds de protestmarsen tegen de Vietnamoorlog, eind jaren zestig, nooit meer zo groot is geweest.

Het nationale scholierenprotest is een prelude op de mars die voor volgende week zaterdag staat gepland. Dan zullen jongeren en ouderen uit het hele land zich in Washington verzamelen om massaal te protesteren tegen het vrije wapenbezit.

Het grote verwijt van de jongeren is dat het politici aan moed en daadkracht ontbreekt. Ze spreken wel grote woorden, maar doen niets, is woensdag de grote klacht.

Het voorbeeld is president Trump zelf. Aanvankelijk beloofde hij maatregelen tegen wapenbezit. Zo wilde hij een verbod op stootkolven waarmee halfautomatische geweren te veranderen zijn in automatische wapens. Ook pleitte hij voor het bewapenen van leerkrachten. Even overwoog hij een verhoging van de leeftijdsgrens voor het kopen van wapens en een strenger antecedentenonderzoek voor kopers. Politici die daar niet in meegingen, verweet Trump dat ze bang waren voor de machtige wapenlobby van de National Rifle Association (NRA).

Inmiddels lijkt hij zelf weer voor de charmes van de NRA te zijn gezwicht. Recent had Trump naar eigen zeggen „een goed gesprek” met een vertegenwoordiger van de wapenlobby. Het resultaat? De gesuggereerde maatregelen neemt hij niet. Het enige wat hij doet, is het instellen van een commissie die onderzoek doet naar een verhoging van de leeftijdsgrens. Laatdunkend noemde hij zaterdag dergelijke commissies nog „praatgroepjes.”

De NRA lijkt de zaak weer onder controle te hebben. In een reactie op de scholierenprotesten stuurde de lobbygroep een tweet met een afbeelding van een AR-15, het wapen dat de schutter in Florida gebruikte. De begeleidende tekst: „Ik waak zelf over mijn eigen wapens.”