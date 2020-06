Massaal protest in Duitse steden, 25.000 betogers in München

In verscheidene Duitse steden hebben zaterdag duizenden mensen geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld. In München gingen in totaal ongeveer 25.000 mensen de straat op, in Berlijn 15.000. Aanleiding was de dood van de Amerikaanse zwarte arrestant George Floyd, die bijna twee weken geleden overleed na hard ingrijpen door een witte politieagent.

De meeste bijeenkomsten verliepen vreedzaam, maar mede door de enorme opkomst waren er ook enkele schermutselingen. In Berlijn werd met stenen en flessen gegooid naar de politie en omstanders. Een fotograaf werd geraakt aan het hoofd.

In Hamburg, waar 14.000 mensen meededen, zorgde vuurwerk voor een onvriendelijke apotheose. De nog overgebleven menigte werd met behulp van een waterkanon verspreid. De Hamburgse politie had voor aanvang van de manifestatie via Twitter laten weten aan de kant van de demonstranten te staan omdat "racisme geen plaats mag hebben in onze samenleving".

In München verschenen de meeste demonstranten ten tonele. Op de Königsplatz was een betoging aangekondigd van maximaal 200 mensen. Uiteindelijk verzamelden 7000 mensen zich op dat plein. De politie liet herhaaldelijk weten dat het te druk was en dat demonstranten, veelal in donkere kleding, onvoldoende afstand hielden. Toen de toestroom bleef aanhouden, werd het gebied waar de actievoerders hun zegje - 'Black Lives Matter' - mochten doen fors uitgebreid.

Op de Alexanderplatz in hoofdstad Berlijn kwamen 15.000 betogers, de meesten jong en ook in het zwart, bijeen. Dat waren er veel meer dan de politie had verwacht, aangezien 1500 mensen zich hadden aangemeld. De demonstranten zaten 8 minuten 46 seconden uit protest op de grond, precies zo lang als de agent zijn knie in de nek van George Floyd gedrukt hield tijdens diens arrestatie. Hierdoor verloor de man uiteindelijk het bewustzijn en overleed.

In Frankfurt waren zeker 8000 mensen op de been. Binnen een uur stond de Römerplatz vol met demonstranten, waardoor een groot deel van de menigte uitweek naar de nabijgelegen Paulsplatz. Volgens de politie is alles vreedzaam verlopen en hielden de betogers zich keurig aan de coronaregels.

Niet alleen in Duitsland, maar ook in andere Europese landen gingen betogers de straat op, onder meer in Parijs en Londen. Hier en daar werden enkele incidenten gemeld. Ook op veel plekken in de Verenigde Staten, waar George Floyd in Minneapolis overleed, zijn mensen boos. Daar zijn de demonstraties vaak een stuk grimmiger. Betogers raken onder meer slaags met de politie en plunderen winkels.

Gemeente Eindhoven over demonstratie: Plein is vol