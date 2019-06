Masrour Barzani nieuwe premier Iraakse Koerden

Het parlement van de autonome Koerdische regio in Irak heeft dinsdag Masrour Barzani benoemd tot premier. Maandag werd zijn neef Netchirvan Barzani al uitgeroepen tot president van deze autonome regio. Nechirvan was sinds 2012 premier.

Masrour Barzani (50) is de zoon van de vroegere Koerdische leider Massoud Barzani en was sinds 2012 nationaal veiligheidsadviseur van de regio. Hij heeft een maand om een regering te vormen.

De neven zijn afkomstig van de Koerdische Democratische Partij (KDP), die in 1946 door hun grootvader Mustafa werd opgericht en dus nog steeds wordt gedomineerd door de Barzani-clan.

Masrour sloot zich als 16-jarige aan bij de Koerdische veiligheidstroepen, ook bekend als de peshmerga. Hij ging naar school in het buurland Iran en keerde vervolgens terug naar Iraaks Koerdistan om deel te nemen aan de opstand tegen de toenmalige dictator Saddam Hoessein in 1991, voordat hij naar de VS reisde om zijn studie af te ronden. Als veiligheidsadviseur speelde hij een belangrijke rol in de strijd tegen IS.