Martin Schulz stapt op als leider SPD

SPD-leider Martin Schulz stopt met onmiddellijke ingang als partijvoorzitter. Dat heeft hij dinsdagavond gezegd in Berlijn. Schulz wilde eigenlijk pas plaatsmaken voor zijn opvolgster Andrea Nahles wanneer de leden zich hadden uitgesproken over de deelname van de Duitse sociaaldemocraten aan de nieuwe coalitieregering van bondskanselier Angela Merkel. De uitslag van die stemming wordt 4 maart bekend.

Het SPD-bestuur nomineerde Nahles unaniem voor het voorzitterschap. Zij is nu nog fractieleider in de Bondsdag. De verkiezing is tijdens de partijdag op 22 april in Wiesbaden, aldus de scheidende Schulz. Tot die tijd neemt de burgemeester van Hamburg Olaf Scholz de honneurs waar. Verscheidene gewesten maakten formeel bezwaar Nahles nu al naar voren te schuiven.

Schulz stelde de 47-jarige Nahles vorige week voor als de nieuwe SPD-leider, de eerste vrouw in deze functie. Zelf wilde hij minister van Buitenlandse Zaken worden in het zwart-rode kabinet van Merkel. Onder grote druk verklaarde hij een paar dagen later al af te zien van de post, die tot dusver door zijn populaire partijgenoot Sigmar Gabriel werd bezet.

Dat zorgde voor nog meer commotie in de gelederen. Het partijbestuur hoopte met een snelle wisseling van de wacht aan de top de rust te herstellen, maar kwam bedrogen uit. Het idee Nahles als preses ad interim aan te stellen viel niet in goede aarde. Onder andere uit de afdelingen Sleeswijk-Holstein, Berlijn en Saksen-Anhalt kwam veel weerstand. De afgevaardigden stelden voor een van de zes vicevoorzitters de taken van Schulz voorlopig te laten overnemen.