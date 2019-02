Marsverkenner vernoemd naar ontdekster DNA

Over een paar jaar sturen Europa en Rusland samen een karretje naar Mars, en die verkenner heeft nu een naam gekregen: Rosalind Franklin. Die Britse deed in de jaren 50 belangrijke ontdekkingen over DNA. Het karretje had tot nu toe de werknaam ExoMars Rover.

Het is de bedoeling dat de Rosalind Franklin in 2021 wordt gelanceerd. Het karretje wordt momenteel in elkaar gezet in Groot-Brittannië. Ter voorbereiding gingen in 2016 een sonde en een lander alvast naar Mars. De verkenner moet zoeken naar sporen van leven op Mars. „Het is een bijzonder passend eerbetoon dat de verkenner naar haar is vernoemd. Zij hielp ons om het leven op aarde te begrijpen en haar naamgenoot zal hetzelfde doen op Mars”, zei de Britse minister van wetenschap donderdag. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA voegt eraan toe: „Wetenschap zit in ons DNA.”

Franklin maakte in 1952 als eerste foto’s van DNA. Twee vakgenoten, James Watson en Maurice Wilkins, gingen er vervolgens mee verder. Zij ontdekten in 1953 de vorm van DNA, namelijk een dubbele helix, waarbij de twee zijkanten als een spiraal om elkaar heen draaien. Franklin stierf in 1958, op 37-jarige leeftijd, aan eierstokkanker. Watson, Wilkins en collega Francis Crick kregen in 1962 de Nobelprijs voor de Geneeskunde. Omdat Franklin niet meer leefde, kwam zij toen niet meer in aanmerking. In de dankredes werd ze niet genoemd.

Europa noemt zijn missies vaak naar grote Europese denkers, zoals Huygens, Galileo, Newton, Cassini, Jules Verne en Albert Einstein.